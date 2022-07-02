影／女兒三個月沒見突來電 7旬婦遭詐70萬

新北市新莊區一名蔡姓老婦，日前接獲女兒LINE來電說「最近要投資需要一筆資金」，蔡婦因三個月沒見其女思念甚切，沒經查證便連續三天到銀行匯出80萬台幣。新莊警分局追查另見詐欺案件，意外查獲蔡婦遭騙，並在桃園逮捕詐欺車手，保住蔡婦10萬元台幣。

據了解，蔡婦（70歲）育有兩女，上個月（6月）20日，她突然接到二女兒LINE來電表示「最近研究投資，需要一筆資金」蔡婦三個月來沒見到二女兒思念甚切，未經查證下，連續三天到銀行匯出80萬台幣。

上個月（6月）22日新莊警分局正在追查另件詐欺案，循線鎖定桃園蘆竹南山路一段一間郵局，經派員前往布線查緝，赫見胡姓女子（49歲）在郵局ATM提款10萬元，隨即將領出贓款交給另名胡姓男子（26歲）。

警方見狀，立即上前壓制逮人，除當場查扣10萬元贓款外，還在胡男身上查扣3支手機，一併帶回偵辦。偵詢時，胡女辯稱，自己是透過網路，找尋貸款公司借錢，但對方說因放款對象太多，需要她協助提領現金給對方，就可幫助貸款成功，沒想到卻成詐欺集團工具，警詢後依詐欺罪嫌將兩嫌移送法辦。

警方表示，今年1至6月，新莊警已攔阻詐騙金額高達1746萬元，其中近期偵辦詐騙案件中，又以「假借貸」最為特別也最可惡！提醒民眾，詐騙集團會先於網路刊登借貸廣告，甚至冒用有名借貸公司，吸引想貸款的民眾，再利用話術將其轉為到處領錢的車手，分散第一線領錢人員遭警方查緝的風險。