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基隆外木山七旬老婦晨泳溺水送醫不治 同行友人訝異

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市外木山海泳池今天上午傳出溺水意外，李姓70歲老婦與一名女性友人前往晨泳，被發現溺水，救起後送醫不治，海巡人員已報請檢方相驗，釐清死因。由於李姓老婦常到海泳池晨泳，發生溺水讓同行友人也相當意外。

暑假到來，外木山海興游泳池近日湧現人潮，今天上午人很多，李姓老婦（70歲）與許姓婦人（60歲）今天上午結伴一起晨泳。

上午8點多，許婦上岸後，發現李姓老婦沒有上岸，一直等不到人，通報一旁的救生站人員，救援人員在岸際約50多公尺處找到人，經救生站口人員CPR急救，消防人員將人送醫。

救護車將李姓老婦送往基隆長庚醫院急救仍不治，溺水原因已由海巡等單位調查釐清。海巡表示，經了解，李婦常去晨泳，為何發生溺水，是否和身體因素有關，或其他因素，已報請檢方相驗調查。

基隆外木山七旬老婦晨泳溺水送醫不治，同行友人訝異。記者游明煌／翻攝
基隆外木山七旬老婦晨泳溺水送醫不治，同行友人訝異。記者游明煌／翻攝

溺水 海巡 基隆

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