彰139線頻死亡車禍！上半年超速1萬936件 重機擴大攔檢
彰化縣縣道139線山區路段景觀優美，常有大型重機群結，也導致超速、事故發生，前天一名越南移工過彎不慎撞路樹身亡的意外為今年以來第一件死亡個案，彰化分局統計，今年上半年超速違規1萬936件、無照駕駛30件、現場認定改裝違規舉發6件，周末再投入警力實施全面重機車攔檢勤務。
警方分析，139線車禍多的原因，主要有數個連續彎道，對於喜歡飆速的汽機車，在過彎壓車，未跟著減慢速度，一個疏神或者失誤，往往就會衝出到對向車道被撞，或者自撞路樹、護欄，甚至墜落山谷，這幾年來的傷亡事故，死者幾乎都是年輕人。
有員警認為，139線長期的交通問題，要改善139線事故頻傳，應要限制追焦者在場捕捉畫面的現象。消基會交通委員會召集人李克聰說，事故頻傳路段應先檢討交通工程，限速執法是最後手段，尤其一般路段駕駛若不知道特別限速，以相對嚴苛的速限來限制的話成效有限，可能懲罰到對道路不熟悉的外地人，建議道路多一點、早一點預警標示，例如告示牌、閃燈或大面積紅鋪面等警示。
彰化分局指出，為避免重機車隊聚集，易引發競駛、競速等危險駕駛行為，警局將連續2天在139線展開防制危險駕車攔檢勤務，結合交通隊、分局等計出動警力24名，組成聯合小組，在連續彎道8.5公里處往彰化方向及螢光橋10.2公里處前往芬園方向設置2組攔檢點，主要針對改裝重機車、無照駕駛等違規加強攔查取締，另外對於改裝車輛現場拍照後，將再函監理機關辦理車輛檢驗。
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