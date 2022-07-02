疑不滿遭解雇 新北房仲男揮刀割傷3同事 現行犯遭警逮

新北市新店區今天中午發生一起傷害案件，從事房仲業的吳姓男子疑似不滿遭解雇，上門找楊姓店長理論時，一時情緒失控，順手抓起辨公室的一把水果刀揮舞，造成3名上前勸阻的同事共1男2女遭劃傷，幸均無大礙，吳男也遭警方當場逮捕，警詢後依傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新店警方今天中午12時許獲報，新店區中央路一間發生流血衝突，員警迅速趕抵，發現從房仲業的吳男（49歲）因工作績效問題與店長楊男（36歲）發生口角糾紛，聽聞要遭辭退，一時情緒失控，隨手拿起辦公室內水果刀朝店長揮舞。

該店房仲業務員凃女（34歲）、朱女（25歲）、林男（39歲）3人見狀，連忙上前勸阻，混亂中分別遭吳男涉嫌持刀劃傷胸口、左肩及手指，三人送往新店耕莘醫院接受治療後無大礙。

警方當場逮捕涉嫌持刀逞凶的吳男，他被逮後雖辯稱，並無意傷人，但3名受傷同事均表示要提出告訴，警詢後今天依傷害罪嫌將吳男移送台北地檢署偵辦。