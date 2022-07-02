代步車卡偏僻水溝身障男受困呼救 細心警聞聲救人

張姓男子騎電動代步車到南投縣草屯鎮植物公園運動，沒想到車輪卡在水溝無法動彈，又因地點偏僻沒人發現，還好豐城派出所警員李宸羽經過，聽到疑似有呼救聲，搜尋下發現張姓男子，協助將電動車拉起，讓他順利脫困。

張姓男子說，他騎電動代步車到植物公園周圍小路繞行，正要回家時，沒想到一個不注意，前輪卡進水溝，他因為行動不便無法脫困，加上小路距離主要道路300公尺，鮮少人經過，男子呼救了好一陣子都無人前往救援，不知如何是好。