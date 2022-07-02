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代步車卡偏僻水溝身障男受困呼救 細心警聞聲救人
張姓男子騎電動代步車到南投縣草屯鎮植物公園運動，沒想到車輪卡在水溝無法動彈，又因地點偏僻沒人發現，還好豐城派出所警員李宸羽經過，聽到疑似有呼救聲，搜尋下發現張姓男子，協助將電動車拉起，讓他順利脫困。
張姓男子說，他騎電動代步車到植物公園周圍小路繞行，正要回家時，沒想到一個不注意，前輪卡進水溝，他因為行動不便無法脫困，加上小路距離主要道路300公尺，鮮少人經過，男子呼救了好一陣子都無人前往救援，不知如何是好。
李宸羽執行勤務結束準備回派出所，經過植物公園，聽到疑似有人呼救聲。他相當細心，雖然沒看到人，仍沿著植物公園尋找，果然在小路上發現受困的張姓男子，立刻協助將代步車前輪從水溝拉起，讓張姓男子終於鬆了一口氣，感謝李宸羽細心，否則他不知道還要受困多久。
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