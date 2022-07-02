台南出租大樓屢飄K味 警方擴檢查獲少年染毒
暑假開始，台南市警五分局昨晚獲報某大樓深夜常有青少年出入，且屢屢飄出異味，並在走廊遇見神色慌張的少年，經警盤查後坦承吸食K他命，並在武聖、開元、民權及康樂街口查獲4起酒後駕車案件，全案分別依少年事件處理法及公共危險罪法辦。
警五分局長洪頂力說，暑假期間，除對轄內青少年易聚集、滋事，疑有妨害身心健康的網咖、KTV、釣蝦場及電子遊藝場等場所臨檢盤查，加強巡邏外，也針對青少年出租套房積極布線查訪，淨化學子生活環境。
警五分局昨晚執行擴大臨檢，開元派出所所長何世宸深夜11時率員警前往某出租大樓查察，在樓層即聞到濃厚K味，並在走廊遇見神色慌張的少年，經警盤查後，他坦承吸食K他命，自行從口袋交付含有K煙2支的香煙1包。
此外，隨著暑假的到來，不少民眾相偕外出餐敘同歡，一晚下來，警方分別在北區武聖路、開元路、民權路及康樂街口查獲4起酒後駕車案件，經酒測超標，警方分別依少年事件處理法及公共危險罪法辦。
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