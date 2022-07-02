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重機近來常上國道危險駕駛 國道8隊發現攔截開單拖吊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

最近經常傳出重機騎上國道、危險駕駛。國道公路警察第八大隊表示，昨天發現重機違規上國道3號南二高、及時在重機下交流道前攔獲，「展現取締大型重型機車違規上國道、重申嚴正執法之決心」。

大隊白河分隊員警表示，昨天下午5時55分在國道3號北向300公里、台82線水上系統接國道3號入口匝道處執行管制勤務時，發現1輛紅牌大型重型機車，24歲楊姓駕駛自東石端出發行駛約34公里、準備進入國道3號後前往嘉義縣竹崎鄉，於水上系統入國道3號匝道時員警攔查，雖未發生危害，但已違反現行交通法規，開單處罰並拖吊機車。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例92條第7項規定，汽缸排氣量550立方公分以上大型重型機車在高速公路行駛未經公告允許路段，處駕駛人3千元以上6千元以下罰鍰，並記違規點數1點，呼籲用路人共同維護高速公路行車秩序，切勿以身試法。

國道8隊發現楊姓男子騎重機上國道，攔截開單並拖吊機車。記者周宗禎／翻攝
國道8隊發現楊姓男子騎重機上國道，攔截開單並拖吊機車。記者周宗禎／翻攝
國道8隊發現楊姓男子騎重機上國道，攔截開單並拖吊機車。記者周宗禎／翻攝
國道8隊發現楊姓男子騎重機上國道，攔截開單並拖吊機車。記者周宗禎／翻攝

國道 重機 高速公路

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