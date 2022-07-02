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悚！高雄單車嬤停大貨車前 綠燈起步被撞倒 幸逃死劫
高雄市三民區昨傍晚發生一起驚悚車禍，一名80歲孫姓阿嬤騎單車在三民區灣興街停等紅燈，由於後方是大貨車，孫嬤綠燈起步後，動作緩慢，加上大貨車疑視線死角，直接將她撞倒，引起過往人車驚呼，幸孫嬤未被大貨車輾過，僅手腳擦挫傷，幸運逃過死劫。
警方指出，該起車禍發生在昨天傍晚近5時許，當時孫姓阿嬤騎單車和數名機車騎士在三民區灣興街和民族路路口停等紅燈，後方則有一輛郭姓男子（34歲）駕駛的大貨車。
未料，綠燈起步後，機車騎士往前騎，孫姓阿嬤因騎單車動作緩慢，大貨車的郭姓司機疑因視線死角，未察覺車子前方的孫姓阿嬤，車頭直接撞倒阿嬤的單車，阿嬤當場人車倒地，所幸郭男急踩煞車，車禍發生當下，引起過往人車一陣驚呼。
車禍過程被對向的自小客駕駛的行車紀錄拍下，PO上WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台，提醒民眾「拜託遠離大車」。
車禍發生後，警方和救護員到場，所幸孫姓阿嬤僅手、腳多處擦挫傷，意識清楚，無生命危險，警方對郭男酒測，呼氣酒測值零，將進一步釐清車禍肇責。
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