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影／匯款54萬稱要修廁所 詐團假冒偵查隊長騙8旬婦
新北市一名80歲張姓婦人今年6月底到銀行欲匯款54萬元，引起行員注意，通報警方到場，婦人先說家裡廁所壞了要修膳，經警方仔細詢問，才坦言接到自稱某分局偵查隊長電話，稱涉嫌健保及投資詐騙，要匯款監管，還交待偵查不公開，有人問就說房子舊了要整修，否則就要對家人不利，經警方了解原由並解說後，張婦才確信遭到詐騙。
汐止派出所所長林建中表示，此為常見的假檢警詐欺手法，因家中年紀大的長輩常常只有一人在家，詐騙集團會撥打地區性家用電話，以涉及違法案件、要抓去關等事由，並強調偵查不公開不能告知警方或家人，家中長輩若又不知道新型的詐騙手法易受騙。
他呼籲，家中白天如果只有長輩一人在家，務必要經常提醒告誡，假檢警詐騙金額常常數十萬起跳，嚴重影響家庭生計，如有接到可疑電話，請撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助，也可直接現場到派出所詢問員警協助。
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