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影／大型重機「94要上國道」警嚴正執法籲車友理性

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

大型重機臉書粉絲團發起「94高速公路上的乖寶寶」活動，於這個月1日中午12時至4日中午12時時，要車友騎乘大型重機上全國高速公路來表達心聲。截至今天上午9時許，國道警已攔獲23輛機車進入國道，並當場舉發拖吊移置，呼籲大型重機騎士應遵守法令，國道警將嚴格執法。

國道警表示，依照道路交通管理處罰條例第92條規定，汽缸排氣量550c.c.以上的大型重型機車，行駛於未經公告允許之路段，將處予3000元以上6000元以下罰鍰，並記違規點數1點。

目前交通部僅開放國三甲台北聯絡道行駛，其餘任何一段國道路段，尚未公告可允許行駛。因此大型重型機車，若進入高速公路匝道及主線行駛，即為明確違規行為，國道警方配合道路主管機關政策，已全面部署警力，一有發現違規進入國道情形，將斷然處置，嚴正執法。

針對大型重機臉書粉絲團以「94要上國道」，發起「94高速公路上的乖寶寶」活動，在這個月1日中午12時至4日中午12時時，要車友騎乘大型重機上全國高速公路來表達心聲。並於昨天張貼一張，大型重機騎士違規騎上國一圓山段騎乘之照片，經調閱高公局CCTV影像暨路口監視器，確認該騎士於這月1日10時59分許，違規行駛國道1號南向重慶至三重路段依法逕行舉發。

國道警表示，截至統計7月1日至2日9時許，國道警方攔獲23部機車進入國道，均當場舉發拖吊移置。部分車友於活動開始前即行駛國道，並將影片張貼網路，未當場攔獲者，均調閱沿線監控影像蒐證，經確認後已逕行舉發4件。

再次呼籲大型重型機車車友，在主管機關尚未公布開放國道前，請遵守法令，勿違規上高速公路；另請用路人發現重型機車違規上高速公路時，在安全不違規的前提下，利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案，警方會隨即派遣警力前往攔查，確保國道行車秩序與安全。

針對違規騎上國道的大型重機，警方除依法開單告發外，車輛也當場拖吊移置。記者曾伯愷／翻攝
針對違規騎上國道的大型重機，警方除依法開單告發外，車輛也當場拖吊移置。記者曾伯愷／翻攝
針對違規騎上國道的大型重機，警方除依法開單告發外，車輛也當場拖吊移置。記者曾伯愷／翻攝
針對違規騎上國道的大型重機，警方除依法開單告發外，車輛也當場拖吊移置。記者曾伯愷／翻攝
針對違規騎上國道的大型重機，警方除依法開單告發外，車輛也當場拖吊移置。記者曾伯愷／翻攝
針對違規騎上國道的大型重機，警方除依法開單告發外，車輛也當場拖吊移置。記者曾伯愷／翻攝
針對違規騎上國道的大型重機，警方除依法開單告發外，車輛也當場拖吊移置。記者曾伯愷／翻攝
針對違規騎上國道的大型重機，警方除依法開單告發外，車輛也當場拖吊移置。記者曾伯愷／翻攝

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