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10米大樹被吹倒 壓毀電纜、消防栓湧泉 警封路防觸電

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林縣古坑鄉昨天深夜刮起狂風，有1棵長達10米的大樹被吹倒，橫躺在雲210線與雲199線路口旁，不只影響雙向通行，還壓毀路燈、電線、消防栓及廣告看板，導致電纜毀損，消防栓也不斷湧出水來，為防民眾觸電緊急封路。

昨天深夜，永光派出所所長李重興及警員石禮銘獲報後，立即前往現場，在現場發現有棵高達3至4層樓的大樹倒在路中，壓毀路燈、電線、消防栓及廣告看板，導致電線毀損、現場昏暗，消防栓還不斷湧出水來，因怕有觸電疑慮，警方立即將道路封閉。

李重興說，為防止車輛進入，當下拉起封鎖線並放置爆閃燈，在現場執行交通疏導，同時通報消防人員、古坑鄉災害防治中心、古坑鄉公所路燈課、台電及各電信公司人員前來，經清除路樹及連夜緊急搶修後，在早上9時30分道路開放，現場交通恢復順暢。

斗南分局長莊思神說，近日氣候不佳，山區常有豪大雨及颳大風，行人行走在路上或駕駛人駕駛汽機車行駛在路上，均應隨時注意路況，以策安全。

雲林縣古坑鄉10米大樹被吹倒，壓壞電纜、消防栓，為防觸電緊急拉起封鎖線。圖／斗南警分局提供
雲林縣古坑鄉10米大樹被吹倒，壓壞電纜、消防栓，為防觸電緊急拉起封鎖線。圖／斗南警分局提供
雲林縣古坑鄉昨天深夜刮狂風，10米大樹被吹倒，壓壞電纜、消防栓。圖／斗南警分局提供
雲林縣古坑鄉昨天深夜刮狂風，10米大樹被吹倒，壓壞電纜、消防栓。圖／斗南警分局提供
雲林縣古坑鄉10米大樹被吹倒，壓壞電纜、消防栓，為防觸電緊急拉起封鎖線。圖／斗南警分局提供
雲林縣古坑鄉10米大樹被吹倒，壓壞電纜、消防栓，為防觸電緊急拉起封鎖線。圖／斗南警分局提供

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