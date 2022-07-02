跟騷法上路滿月 手機通訊騷擾排第一
跟蹤騷擾防制法從今年6月1日正式上路，至今已滿一個月，新北市警方共受理67件跟騷案，核發54張的告誡書，其中家暴類型跟騷佔近半數共30件，陌生關係人跟騷也有37件，這些跟騷案件中，利用手機通訊軟體發送訊息的通訊騷擾是最常見類型，手機已成為跟騷犯行排行榜第一名的犯罪手法，且新北目前並未發生持械跟騷的案件。
新北市一對情侶檔，戀愛時轟轟烈烈，分手後前男友覺得女方劈腿心有不甘，不斷以手機通訊軟體用不堪入目的字眼侮辱謾罵前女友，甚至出言恐嚇，手上握有雙方交往時拍攝的性愛影片，威脅複合，受害女子驚恐報警，員警前往前男友家中搜索，並依跟騷法及妨害秘密等罪送辦，也協助受害女子聲請保護令獲准。
新北市一名超商女店員長相可愛亮眼，引起超商購物男客一見鍾情，雙方年齡雖相差17歲，男子多次利用購物時表達追求之意，女店員明確拒絕，男子依舊頻繁登門示愛，只好報警提告跟騷，員警受理後依法開立書面告誡並函送偵辦，男子才驚覺此行為已觸法。
新北市某健身房教練長相帥氣、身材壯碩，女學員一見傾心，多次用手機發Line邀約教練燭光晚餐，表達想進一步交往，男教練因心有所屬，坦言拒絕，女學員竟跟蹤男教練下班返家，讓教練相當困擾，依跟騷法報案由警方開立告誡書希望能對女學員有所警惕。
新北市婦幼隊隊長林子翔說，跟騷法上路滿月，新北警方共受理67件跟騷案，有39案被害人提告跟騷罪，部分報案人只希望警方告誡對方，並不願提告，他指出，普通跟騷罪屬告訴乃論，六個月內都能提出告訴。
林子翔說，分析67件受理案件態樣中，利用手機通訊軟體騷擾就占38件，排行第一名，盯梢尾隨占36件，第三名是歧視貶抑占33件，他說，一件跟騷案會同時伴隨著多種騷擾行為，而手機及通訊軟體的普及，也造就通訊騷擾的便利性，利用簡訊、line或message，就能達到騷擾人的目的，也因此通訊騷擾佔的比例最高。此外觸犯跟騷罪的性別男性佔了8成，女性則佔1成，這當中也包含同性跟騷。
他呼籲，民眾如果遇到跟騷行為，記得要立刻撥打110報警，也建議民眾手機下載報案視訊APP，在能力範圍許可下，建議還是要做適度的蒐證，例如用手機拍攝對方跟蹤尾隨的畫面，或是錄下對方侮辱謾罵的對話，或是把傳送的不當訊息截圖保留下來，交給警方偵辦，也能成為定罪的證據。
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