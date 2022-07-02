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失智老翁走失3天 員警3公里外墓園找到人

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市1名失智老翁6月27日獨自外出失蹤，家人心急如焚，警方根據相關監錄系統，卻遍尋不見人影，小港警分局員警鍥而不捨找尋老翁下落，3天後，竟在近3公里外的1處墓園找到老翁，發現老翁已有脫水失溫現象，趕緊找救護車救人，才挽回老翁一命。

警方表示，6月27日上午8點多，朱姓老翁（72歲）趁家人沒注意，獨自外出，家人當天發現他失蹤，找了1天找不到人，才趕緊向小港警分局漢民派出所求助，請警方協尋。

警方獲報，得悉老翁失智，擔心老翁遭遇危險，立即通報線上警組找人，並調閱相關監錄系統畫面，追尋老翁行蹤，雖曾在有些路段看到老翁身影，可是老翁失智，有時同一段路來回走多次，有時具繞了幾條街，一再繞圈，最後發現老翁沿小港區松崗街，往山區方向走去。

由於山區沒監視器，岔路又多，附近住戶也沒人注意到老翁去向，員警只好徒步往山區搜尋，直到6月30日上午10點左右，才在小港區孔宅六街附近的墓園，發現老翁倒臥草堆上，身上多處擦挫傷 ，有脫水現象，趕緊請救護車送小港醫院，才挽回老翁生命。

朱翁的女兒見到失蹤3天的父親，開心不已，一再感謝警方協助。她說，爸爸以前曾一再想去祖先的墳墓看看，可能一直掛記著這項念頭，才趁家人不注意獨自外出。

警方與老翁女兒在墓園，找到失蹤3天的失智老翁。記者林保光／翻攝
警方與老翁女兒在墓園，找到失蹤3天的失智老翁。記者林保光／翻攝
警方與老翁女兒在墓園，找到失蹤3天的失智老翁，趕緊送醫。記者林保光／翻攝
警方與老翁女兒在墓園，找到失蹤3天的失智老翁，趕緊送醫。記者林保光／翻攝

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