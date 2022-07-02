假檢警一搭一唱她乖乖匯25萬 遇真警察：我卡到案

假檢警詐騙老梗每天上演！高雄市一名71歲王姓老婦接獲自稱台北檢警來電，誆稱她健保卡涉及刑案，須保管帳戶，王婦聽信至郵局提款時，巡邏警網見她面有難色關心，王婦支吾說，「因卡到案，要交25萬元才不用坐牢」，所幸她遇到真警察勸阻，保住積蓄。

警方指出，家住鼓山區的71歲王姓老婦人，昨上午在家中接獲高自稱台北檢察官和警察來電，對方指稱王婦健保卡遭人利用涉及刑案，需由檢察官代保管帳戶，但須先繳交25萬元保證金，否則將會有牢獄之災；並恐嚇王婦不准向任何人提及此事，若消息走漏，會派人將她拘提逮捕。

假檢警一搭一唱、輪番言詞恐嚇下，讓王婦嚇得當天下午乖乖到瑞豐郵局準備提款，鼓山警分局龍華派出所副所長陳宏儒、警員莊子丞當天下午2點多至郵局進行反詐騙宣導時，見王婦坐在椅子上，面有難色，趨前關心。

原本王婦還假裝若無其事，警方進一步宣導近期常有的詐騙型態後，王婦才慢吞吞說出:「檢察官和警察都說我卡到案子，要交保證金才不用坐牢」，警方當下告知檢察官和警察絕不會收取民眾任何保證金。