年輕媽媽將6歲女童趕下車 她心碎哭喊「媽媽對不起」

高雄楠梓警分局加昌派出所昨天接獲報案，有家長疑管教不當，開車外出行駛道半路，竟將6歲女童趕下車，將她獨留車外，不斷敲著車窗，哭喊著「媽媽對不起」，警方獲報後，立即介入保護，並對該名母親實施勸導，另依規定通報社政機關兒少保護。

此案發生在昨晚10時許，22歲年輕媽媽，開車載女童外出，疑因管教問題，行經楠梓區援中路與德中路口時，將女童趕下車，放任她在車外，不斷哭喊著「媽媽對不起」，甚至還傳出讓她不斷沿街追車跑。

警方獲報後，立即到場介入保護並依現行法令處理，員警也向該名母親實施勸導，另依規定通報社政機關兒少保護。