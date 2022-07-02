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年輕媽媽將6歲女童趕下車 她心碎哭喊「媽媽對不起」
高雄楠梓警分局加昌派出所昨天接獲報案，有家長疑管教不當，開車外出行駛道半路，竟將6歲女童趕下車，將她獨留車外，不斷敲著車窗，哭喊著「媽媽對不起」，警方獲報後，立即介入保護，並對該名母親實施勸導，另依規定通報社政機關兒少保護。
此案發生在昨晚10時許，22歲年輕媽媽，開車載女童外出，疑因管教問題，行經楠梓區援中路與德中路口時，將女童趕下車，放任她在車外，不斷哭喊著「媽媽對不起」，甚至還傳出讓她不斷沿街追車跑。
警方獲報後，立即到場介入保護並依現行法令處理，員警也向該名母親實施勸導，另依規定通報社政機關兒少保護。
警方呼籲，民眾教育孩子時，應多鼓勵、給予愛，才能避免憾事，另若發現有兒童或少年受到不當對待，應在第一時間撥打113或110電話報案，落實兒少保護。
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