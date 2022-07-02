3歲尿布小童帶奶瓶路上遊蕩 囝哭...警暖撫：帶你找媽媽

高雄岡山警方日前接獲報案稱，岡山路上有一名3歲男童，裸身只穿尿布隻身在路上遊蕩；為防發生危險，員警獲報後，立即到場將人帶返派出所安置，所幸在女警細心呵護下，才讓不斷哭鬧的男童情緒平復；事後也聯繫上男童父親，並將他送返家中，結束這場迷途男童驚魂。

岡山警分局壽天派出所員警6月28日下午6時許，執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱，岡山區岡山路上有一名裸身只穿尿褲的男童在路上遊蕩。

警方獲報後，隨即趕往現場，找到該名男童，為了確保孩童安全，先將他帶回派出所安置。由於男童不斷哭哭啼啼，副所長洪紫寧見狀便主動幫男童換尿布、餵食餅乾及補充水分，才順利安撫他的情緒，停止哭鬧。

為找尋男童家屬，員警詢問附近居民，才順利聯繫上男童父親；據了解，該名男童的父親，近日因工作繁忙且妻子身體不適在家中休息，才將人暫時請朋友照顧，未料，友人未注意卻讓男童裸身跑到路上，所幸未造成任何意外。