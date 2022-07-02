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3歲尿布小童帶奶瓶路上遊蕩 囝哭...警暖撫：帶你找媽媽

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄岡山警方日前接獲報案稱，岡山路上有一名3歲男童，裸身只穿尿布隻身在路上遊蕩；為防發生危險，員警獲報後，立即到場將人帶返派出所安置，所幸在女警細心呵護下，才讓不斷哭鬧的男童情緒平復；事後也聯繫上男童父親，並將他送返家中，結束這場迷途男童驚魂。

岡山警分局壽天派出所員警6月28日下午6時許，執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱，岡山區岡山路上有一名裸身只穿尿褲的男童在路上遊蕩。

警方獲報後，隨即趕往現場，找到該名男童，為了確保孩童安全，先將他帶回派出所安置。由於男童不斷哭哭啼啼，副所長洪紫寧見狀便主動幫男童換尿布、餵食餅乾及補充水分，才順利安撫他的情緒，停止哭鬧。

為找尋男童家屬，員警詢問附近居民，才順利聯繫上男童父親；據了解，該名男童的父親，近日因工作繁忙且妻子身體不適在家中休息，才將人暫時請朋友照顧，未料，友人未注意卻讓男童裸身跑到路上，所幸未造成任何意外。

事後警方協助將男童帶返家中，看到孩子平安無事，男童家屬也不斷向警方道謝，更允諾日後會加倍關注孩童的狀況。

岡山警分局壽天派出所副所長洪紫寧主動幫男童換尿布、餵食餅乾及補充水分，才讓他停止哭鬧。記者陳弘逸／翻攝
岡山警分局壽天派出所副所長洪紫寧主動幫男童換尿布、餵食餅乾及補充水分，才讓他停止哭鬧。記者陳弘逸／翻攝
岡山警分局壽天派出所員警將男童帶回派出所安置，並協助聯繫家人。記者陳弘逸／翻攝
岡山警分局壽天派出所員警將男童帶回派出所安置，並協助聯繫家人。記者陳弘逸／翻攝

岡山

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