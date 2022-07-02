聽新聞
test
0:00 / 0:00
3歲尿布小童帶奶瓶路上遊蕩 囝哭...警暖撫：帶你找媽媽
高雄岡山警方日前接獲報案稱，岡山路上有一名3歲男童，裸身只穿尿布隻身在路上遊蕩；為防發生危險，員警獲報後，立即到場將人帶返派出所安置，所幸在女警細心呵護下，才讓不斷哭鬧的男童情緒平復；事後也聯繫上男童父親，並將他送返家中，結束這場迷途男童驚魂。
岡山警分局壽天派出所員警6月28日下午6時許，執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱，岡山區岡山路上有一名裸身只穿尿褲的男童在路上遊蕩。
警方獲報後，隨即趕往現場，找到該名男童，為了確保孩童安全，先將他帶回派出所安置。由於男童不斷哭哭啼啼，副所長洪紫寧見狀便主動幫男童換尿布、餵食餅乾及補充水分，才順利安撫他的情緒，停止哭鬧。
為找尋男童家屬，員警詢問附近居民，才順利聯繫上男童父親；據了解，該名男童的父親，近日因工作繁忙且妻子身體不適在家中休息，才將人暫時請朋友照顧，未料，友人未注意卻讓男童裸身跑到路上，所幸未造成任何意外。
事後警方協助將男童帶返家中，看到孩子平安無事，男童家屬也不斷向警方道謝，更允諾日後會加倍關注孩童的狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言