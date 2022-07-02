安全升級！竹市消防26輛救護車全面塗裝「巴騰堡格紋」

新竹市消防局今天指出，有鑒於近年各縣市救護車執勤事故頻傳，近期已將全市26輛救護車外觀塗裝升級為「巴騰堡格紋」，在日照或夜間大燈照明下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，讓用路人及早注意救護車輛，降低發生車禍事故機率。

市府表示，巴騰堡格紋因外觀類似「巴騰堡蛋糕」橫切面得名，具有高可視性，為英國、香港等地的特種緊急車輛廣泛使用，為了提升行車安全，新竹市著手替救護車「改頭換面」，為全台首個全面進行救護車輛反光性能強化改裝的縣市。

消防局長李世恭表示，消防局已透過落實駕駛訓練及建立正確安全駕駛觀念，盡力避免車禍意外事故的發生，也感謝在市府支持下將現有救護車進行外觀安全性升級，未來新配發之救護車輛也要求全面改用「巴騰堡格紋」反光設計，提升執勤安全。

基層消防同仁表示，救護案件執勤時，常需將救護車停放在危險路段或區域，原有救護車輛雖有警示燈及爆閃燈，但貼上「巴騰堡格紋」反光標幟後，車輛變得能見度更高、也更顯眼，對於民眾識別救護車輛有很大幫助，出勤也相對更加安心。