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高雄婦匯百萬買房想賺760萬 警一查是投資詐騙
高雄市一名趙姓婦人誤信投資可高獲利，至銀行匯114萬，行員提問，她卻嚷嚷「只是要買房，勿多管」，警方獲報趕抵，查出原來趙婦加入投資群組，對方誆稱可引領飆股獲利，趙婦心動想以114萬賺760萬，警方勸阻是典型投資詐騙，戳破騙局。
警方指出，63歲的趙姓婦人日前在家中接獲陌生簡訊，加入一名自稱鄭姓女子的Line好友，鄭女介紹趙婦加入飆股投資的金控平台，聲稱「新開戶可獲5萬元體驗」，若跟進老師教學，引領飆股下可獲利逾760萬元，但需先支付30%風險控制資金才能順利提領。
趙婦被對方投資可高獲利的說法說服，昨日上午11時許至銀行匯款114萬元，行員關心提問，但趙婦卻推稱「要買房子」，要求行員勿多管，因行員發現受款戶是個人帳戶，認為有異報警。
轄區鳳山警分局鳳崗派出所員警郭葦屏和徐振家以及警專實習生李冠綸獲報到場，原本趙婦還堅持是要買房用，警方細心查問，查看趙婦手機，才發現她匯款是要投資之用。
警方趁機機會教育，告誡趙婦遇「假投資真詐騙」手法，只要匯款錢就無法拿回，並通知趙婦家屬到場，動之以情下，趙婦才相信自己遇投資詐騙，打消匯款念頭。
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