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大型重機號召上國道 台中警全市20處匝道部署抓違規

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

大型重機爭取上高速公路至今未獲政府開放，近期重機車友在網路號召發起7月1日至4日上國道，台中市警局交通大隊指出，目前已經針對轄內連接國道、快速公路一共20處匝道口部署警力，至今上午為止台中警方雖未發現違規開單，但也請車友理性爭取路權，否則將處3000元至6000元罰鍰。

台中市交通大隊表示，臺中轄內包含國道1號、國道3號、國道4號、國道6號，以及台63線、台74線等快速公路，總共有銜接國道20處匝道出入口，警方已經派駐人員站崗守望，將持續至7月4日均安排巡邏警力，並隨時和國道警方橫向聯繫，一但發現大型重機違規上國道就會開罰。

警方指出，依據道路交通管理處罰條例第92條第2項規定，汽缸排氣量550c.c.以上之大型重型機車，得依交通部公告規定之路段及時段行駛高速公路。

警方說，目前台中市轄內並無交通部公告大型重型機車可行駛的路段，若大型重型機車進入高速公路匝道及主線行駛就算違規行為，依道交條例第33條可處新3000元以上6000元以下罰鍰，並記違規點數1點。

台中警方至今上午未發現違規開單，但也告知車友，依現行法規大型重型機車行駛國道高速公路仍屬違規，車友應以合法、理性方式爭取路權。

國道4號潭子端東入口（潭子區仁愛路)。圖／警方提供
國道4號潭子端東入口（潭子區仁愛路)。圖／警方提供
國道4號后豐交流道西向入口。圖／警方提供
國道4號后豐交流道西向入口。圖／警方提供
大雅交流道北上匝道口（往巿區方向）。圖／警方提供
大雅交流道北上匝道口（往巿區方向）。圖／警方提供

國道 高速公路 重機

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