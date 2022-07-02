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影／閃燈路口大小車碰撞 大貨車撞斷電桿險些衝進民宅

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮開元路與迎薰路口昨天凌晨發生轎車與大貨車碰撞事故，大貨車失控撞斷電桿，險些衝進路邊民宅，轎車毀損嚴重，女駕駛受輕傷，路口當時為閃燈號誌，警方呼籲駕駛人行經時務必依規定及優先順序通行，避免車禍發生。

竹南警分局中港派出所7月1日凌晨3點50分接獲報案，開元路與迎薰路口發生自小客車與大貨車碰撞的交通事故，員警立即趕赴現場處理。

車禍發生時，紀姓女子駕駛轎車沿迎薰路由南往北行駛，大貨車黃姓駕駛沿開元路由東往西行駛，兩車在路口發生碰撞。監視器畫面顯示，大貨車在碰撞後劇烈搖晃前行，失控撞斷一根電桿及路邊停放的一輛轎車，險些衝進路邊一幢民宅。

與大貨車發生碰撞的轎車女駕駛受輕傷，意識清楚、無生命危險，表明要自行就醫，警方查看路口當時閃紅燈及閃黃燈，肇事原因和責任待調查釐清。

竹南警分局提醒民眾，車輛行經路口遇有閃光黃燈號誌，應減速慢行，小心通過，遇有閃光紅燈號誌，應停車再開，讓幹線道車優先通行確保安全後，方得續行；請民眾牢記汽機車「路口慢看停」準則，以防事故發生，保障行車安全。

竹南鎮開元路與迎薰路口發生轎車與大貨車碰撞事故，轎車車頭毀損嚴重。圖／記者胡蓬生翻攝
竹南鎮開元路與迎薰路口發生轎車與大貨車碰撞事故，轎車車頭毀損嚴重。圖／記者胡蓬生翻攝
竹南鎮開元路與迎薰路口發生轎車與大貨車碰撞事故，大貨車失控撞斷路邊電桿，險些衝進民宅。圖／記者胡蓬生翻攝
竹南鎮開元路與迎薰路口發生轎車與大貨車碰撞事故，大貨車失控撞斷路邊電桿，險些衝進民宅。圖／記者胡蓬生翻攝
竹南鎮開元路與迎薰路口發生轎車與大貨車碰撞事故。圖／記者胡蓬生翻攝
竹南鎮開元路與迎薰路口發生轎車與大貨車碰撞事故。圖／記者胡蓬生翻攝
竹南鎮開元路與迎薰路口發生轎車與大貨車碰撞事故，大貨車失控撞斷路邊電桿，險些衝進民宅。圖／記者胡蓬生翻攝
竹南鎮開元路與迎薰路口發生轎車與大貨車碰撞事故，大貨車失控撞斷路邊電桿，險些衝進民宅。圖／記者胡蓬生翻攝
竹南鎮開元路與迎薰路口發生轎車與大貨車碰撞事故，轎車車頭毀損嚴重。圖／記者胡蓬生翻攝
竹南鎮開元路與迎薰路口發生轎車與大貨車碰撞事故，轎車車頭毀損嚴重。圖／記者胡蓬生翻攝

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