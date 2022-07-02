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移工組車隊秀炫車 移民署循線破獲改裝集團

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

電動自行車因為價錢比機車便宜且不用駕照成為移工最愛的交通工具，常見移工為愛車塗裝酷炫外表甚至改裝車速；嘉義縣吳姓男子看準商機成立改裝工作室，由於移工組車隊秀炫車太招搖，遭民眾檢舉。

嘉義縣專勤隊循線查獲吳男及5名印尼移工違法改裝電動自行車及使用變造車牌，依違反商標法、偽造特種文書及就業服務法查辦。

嘉義縣專勤隊表示，日前接獲民眾檢舉，吳男於嘉義縣民雄鄉倉庫成立電動自行車改裝工作室，涉嫌非法聘僱及傳授印尼移工如何改裝未經授權的控制器以提高車速，並透過臉書、抖音等社群軟體刊登廣告，藉此吸引更多移工改裝電動自行車。

專勤隊於6月30日會同保智警察大隊及民雄分局警方聯合查處，當場查獲吳男及5名印尼移工違法改裝電動自行車及使用變造車牌，並起獲多輛未經授權控制器。

專勤隊表示，近年來電動自行車改裝風氣盛行，吳男看準商機，並鎖定移工以此為主要代步工具，常為了增加性能不惜花錢改裝控制器、電池及馬達等零件，因此招募印尼移工從事改車及販售工作。

為吸引更多移工購買及改裝電動自行車，移工更籌組車隊，共同研究如何將電動車改裝的更炫更吸睛，讓許多移工對改車趨之若鶩。移民官也發現，移工車隊原訂於7月初在嘉義舉辦競速比賽，所幸移民官先掌握到情資，立即會同相關單位前往查處，嚇阻違法改車及飆車歪風！

專勤隊隊長張玉龍表示，由於電動自行車因改裝容易發生自燃、爆炸意外，也宣導近期公布修正的「道路交通管理處罰條例」電動自行車騎乘規定，未來電動自行車需合格掛牌並投保強制責任險才能上路，另擅自改裝合格的電動自行車最高可處5400元，呼籲移工不要為了想炫耀愛車，而發生意外或觸犯法律規定。

請民眾切勿心存僥倖，聘僱、媒介或容留失聯移工及其他非法外來人口從事工作，否則違反就業服務法恐面臨15萬元以上75萬元以下罰鍰，若是5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。

移民署嘉義縣專勤隊移民官於現場確認印尼移工身分。圖／嘉義縣專勤隊提供
移民署嘉義縣專勤隊移民官於現場確認印尼移工身分。圖／嘉義縣專勤隊提供
現場查獲涉嫌違法改裝電動自行車。圖／嘉義縣專勤隊提供
現場查獲涉嫌違法改裝電動自行車。圖／嘉義縣專勤隊提供
現場發現多輛未經授權的電動自行車控制器。圖／嘉義縣專勤隊提供
現場發現多輛未經授權的電動自行車控制器。圖／嘉義縣專勤隊提供
查獲吳姓國人使用變造之電動自行車牌。圖／嘉義縣專勤隊提供
查獲吳姓國人使用變造之電動自行車牌。圖／嘉義縣專勤隊提供
嘉義縣專勤隊移民官於現場確認移工身分。圖／嘉義縣專勤隊提供
嘉義縣專勤隊移民官於現場確認移工身分。圖／嘉義縣專勤隊提供

電動自行車 移工 嘉義

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