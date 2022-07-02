台南男騎車載友闖鐵路平交道挨撞 事後究責還被判2月
劉姓男子今年3月4日晚間騎車載郭姓友人因趕時間闖越新市中山路鐵路平交道，剛好自強號列車行駛經過，列車蘇姓駕駛員發覺有機車闖入軌道，立即鳴笛警示並緊急煞車，仍因煞車不及而擦撞劉車，劉、郭均送醫，事後劉被究責，台南地院認他犯過失妨害舟車行駛安全罪處2月。
檢警調查，45歲劉男領有機車駕照，但因酒駕遭註銷，3月4日晚間8時43分許，騎車搭載友人，經新市區中山路平交道時，竟於閃光燈已顯示、遮斷器已經放下及警鈴已響的情況下，強行闖越平交道。
剛好蘇姓司機員駕駛第3267次自強號列車行駛接近平交道，發覺有機車闖入軌道，立即鳴笛警示並緊急煞車，仍因煞車不及而擦撞劉車，致生火車往來危險。
至於自強號列車擦撞機車後方，導致機車往前衝出，所幸未困在列車下方，劉、郭兩人倒臥在路邊，都送醫治療。而列車上的旅客約200人，由新市站派員引導至新市站轉乘其他列車。
鐵路警察局高雄分局獲報到場處理，調閱該鐵路平交道旁監視器錄影畫面，後續追究劉刑事責任。劉偵查中坦承闖越平交道，與列車駕駛員及平交道保全員警詢中的證述情節相符，事證明確。
台南地院審酌，劉騎乘機車，卻疏未遵守行經設有遮斷器、警鈴及閃光號誌鐵路平交道，應先暫停，待火車通過，遮斷器開放後，看聽鐵路兩方確無火車駛來，始得通過，致使火車煞停不及而發生碰撞，使火車發生往來危險，所生危害不輕，認他犯過失妨害舟車行駛安全罪處2月徒刑，可易科罰金，可上訴。
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