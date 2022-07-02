北港朝天宮行政大樓冒濃煙 疑電線走火

雲林縣北港朝天宮今天上午七點四十分許，位於朝天宮後側的行政大樓冒出濃煙，消防隊據報趕往搶救，因逢假日香客多，一度擔心大樓內有人，消防隊一抵達馬上進樓清查，經灌救後，目前情況已控制，大樓內無心受困。

位於北港朝天宮後側八層樓高的行政大樓內設有招待室和製作香火部，今天清晨從一樓的香火部冒出濃煙，鄰近住戶發現馬上通報119，北港消防隊不到五分鐘約六輛消防車火速趕到。

因逢假日大樓可能有人，廟方人員除趕緊打開一樓鐵門後，也立刻清查住宿系統，消防人員進入逐樓清查，包括地下室均無人受困，馬上架起水線展開灌救，廟方清查登記冊也確認樓內無人。