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澎湖七旬翁出海作業斷掌...家屬卻稱出遊受傷 警疑不單純介入調查

聯合報／ 記者陳玫伶／澎湖即時報導

澎湖縣七美今天一名78歲陳姓老翁疑似執行海上作業造成右手腕以下斷掉，手掌沒找回來，陳翁倒在岸邊被遊客發現通報救護車送到七美衛生所治療，經檢傷決定由凌天航空後送台灣高雄大學附設中和紀念醫院治療，初步了解，陳翁自承是因炸魚受傷，但陳翁家屬否認，且沒有相關證據，警方目前已介入調查。

據了解，陳翁表示是炸魚才受傷，但陳翁家屬表示陳翁是出去玩不知原因受傷，雖沒有相關跡證，因雙方說詞有異，警方懷疑案情不單純，目前已介入調查，積極過濾及清查相關目擊證人，待陳翁傷勢穩定將深入釐清，如有涉及不法將依規定移送偵辦。

凌天航空今天上午原訂從台北台大後送一名70歲病危女性返回澎湖家鄉，起飛前接獲衛福部空審中心通知，七美衛生所有一名陳姓老翁因捕魚不慎造成右腕以下斷肢，另外還有頭、胸、手、腳等部位受傷，但沒找到斷裂的右手掌，凌天航空機組人員依檢傷分級，決定先送陳翁到高醫搶救，再進行台北安寧任務。

七美衛生所在等候飛機抵達時先對陳翁斷肢部位進行加壓止血，並包紮其他部位傷口，斷肢部位因大量出血，衛生所人員先建立兩條周邊靜脈管路，避免失血過多、維持生命徵象，凌天航空轉送過程中也持續對陳翁輸液，監控斷肢部位是否持續出血，上午11點32分抵達高雄大學附設中和紀念醫院。

澎湖縣七美鄉一名陳姓老翁今天上午出海作業不知原因右手掌斷掉，由凌天航空協助後送到高醫搶救。圖／凌天航空提供
澎湖縣七美鄉一名陳姓老翁今天上午出海作業不知原因右手掌斷掉，由凌天航空協助後送到高醫搶救。圖／凌天航空提供
澎湖縣七美鄉一名陳姓老翁今天上午出海作業不知原因右手掌斷掉，由凌天航空協助後送到高醫搶救。圖／讀者提供
澎湖縣七美鄉一名陳姓老翁今天上午出海作業不知原因右手掌斷掉，由凌天航空協助後送到高醫搶救。圖／讀者提供
澎湖縣七美鄉一名陳姓老翁今天上午出海作業不知原因右手掌斷掉，由凌天航空協助後送到高醫搶救。圖／凌天航空提供
澎湖縣七美鄉一名陳姓老翁今天上午出海作業不知原因右手掌斷掉，由凌天航空協助後送到高醫搶救。圖／凌天航空提供

衛生所 澎湖

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