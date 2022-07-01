6旬婦登拉拉山不慎滑落15公尺溪谷 消防員救護幸無礙

桃園復興區拉拉山今上午有2男4女登山，其中1名63歲劉姓婦人不慎滑落約15公尺溪谷，消防人員上午10時30分獲報後立即派員前往救援，依座標判定位置為福巴越嶺古道神木區內，耗時約2小時接觸到劉女，發現她意識清楚、頭部撕裂傷，生命徵象穩定，目前正往登山口方向前進，準備就醫後送。

今上午10時30分許，桃園消防第四大隊接獲新北消防舉轉報劉女滑落溪谷意外，桃園、新北消防及義消等31人前往救援，因山區收訊不良，消防第四大隊巴陵分隊利用GOOGLE EARTH依提供座標定位，判定位置為福巴越嶺古道神木區。

消防人員中午12時6分許進入山中，於下午2時15分接觸到劉女，發現其意識清楚、頭部有撕裂傷，生命徵象穩定，搜救人員立即利用低索救助方式，將患者以SKED固定後加以繩索脫困，並用最新配發的鈦合金籃式擔架輕型推輪系統組搬運，目前正往登山口方向前進送醫。