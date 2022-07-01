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6旬婦登拉拉山不慎滑落15公尺溪谷 消防員救護幸無礙

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園復興區拉拉山今上午有2男4女登山，其中1名63歲劉姓婦人不慎滑落約15公尺溪谷，消防人員上午10時30分獲報後立即派員前往救援，依座標判定位置為福巴越嶺古道神木區內，耗時約2小時接觸到劉女，發現她意識清楚、頭部撕裂傷，生命徵象穩定，目前正往登山口方向前進，準備就醫後送。

今上午10時30分許，桃園消防第四大隊接獲新北消防舉轉報劉女滑落溪谷意外，桃園、新北消防及義消等31人前往救援，因山區收訊不良，消防第四大隊巴陵分隊利用GOOGLE EARTH依提供座標定位，判定位置為福巴越嶺古道神木區。

消防人員中午12時6分許進入山中，於下午2時15分接觸到劉女，發現其意識清楚、頭部有撕裂傷，生命徵象穩定，搜救人員立即利用低索救助方式，將患者以SKED固定後加以繩索脫困，並用最新配發的鈦合金籃式擔架輕型推輪系統組搬運，目前正往登山口方向前進送醫。

第四大隊長郭百倫表示，近期山區經常會有突發性的暴雨，地面濕滑且山區地形崎嶇難行，民眾易因路況不熟悉而造成滑落等危險，提醒民眾平時除練好基本體力外，登山前仍需做足準備，事先確認天氣狀況，才能有安全的登山活動。

1名63歲的劉姓婦人今爬拉拉山不慎滑落約15公尺溪谷，消防人獲報入山救援。圖／消防第四大隊提供
1名63歲的劉姓婦人今爬拉拉山不慎滑落約15公尺溪谷，消防人獲報入山救援。圖／消防第四大隊提供
1名63歲的劉姓婦人今爬拉拉山不慎滑落約15公尺溪谷，消防人獲報入山救援，耗時2小時接觸到劉女。圖／消防第四大隊提供
1名63歲的劉姓婦人今爬拉拉山不慎滑落約15公尺溪谷，消防人獲報入山救援，耗時2小時接觸到劉女。圖／消防第四大隊提供

桃園 拉拉山

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