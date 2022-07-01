花蓮53歲警副所長跑步後昏倒 裝葉克膜搶救仍告不治

花蓮新城警分局新城派出所副所長陳瑞欽，昨天傍晚勤餘跑步返回派出所備勤室休息時，被同事發現斜躺在椅子上面色慘白，緊急送醫裝上葉克膜搶救，但狀況未見好轉，已在今天傍晚4時50分回到瑞穗老家辭世，享年53歲。

陳瑞欽是警員班133班，從警33年，民國100年起就到新城警分局服務，曾任崇德派出所副所長，目前為新城派出所巡佐兼副所長。

他有跑步習慣，昨天下午4時20分休息時間到分局附近的國中跑步約1小時，接著回到派出所備勤室休息，準備晚間8時值勤。傍晚5時48分，同事進入備勤室，發現他面色慘白斜躺在椅子上，請另外同事確認，兩人呼喚發現陳瑞欽沒有反應，立即實施心肺復甦術並通知附近消防隊送醫，先送往花蓮國軍總醫院，因病況危急轉送花蓮慈濟醫院，裝上葉克膜，昏迷指數2。

但因病況不見好轉，家屬忍悲同意放棄急救，今天下午3時10分從慈濟醫院出發，先回吉安住家，下午4時40分留一口氣回到瑞穗老家，拔管後辭世。