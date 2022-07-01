男打110嗆「要幹掉總統」 被逮態度秒變：我有恐慌症

桃園一名魏姓男子因為不滿法院民事判決結果及總統府維安，竟打110惡作劇洩憤，恫稱「我想要去總統府幹掉總統」、「我要攻進總統府」等語，事後雖稱自己沒講過，但說法未被採信，今天被桃園地檢署依恐嚇公眾罪起訴。

起訴指出，魏男是今年3月1日下午在龍潭住處持手機撥打110電話，調查人員找上門時，他雖坦承有打電話，但矢口否認犯行，辯稱自己恐慌症發作，有時緊張就會想找人講話，自己想講的意思不是嘴巴說出來的話，但後來又說酒醉不記得，說詞反反覆覆。

檢方調查，全案除了有110專線錄音、譯文和報案紀錄，魏男偵訊時還能明確說出「要幹掉不公正的人」等語，因此認定他的辯詞純屬臨訟卸責。此外，黃男自稱擔任過憲兵，且曾到總統府抗議過，其所述幹掉總統或攻進總統府等言論，確實有可能實現，起訴後也建請法院從重量刑。

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