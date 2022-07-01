見友人被電梯門夾到…酒醉男為難8旬翁 他下秒反遭圍毆暴打

台中胡姓男子上周和朋友到寧夏路某大樓KTV歡唱，喝醉下樓搭電梯和80歲洪姓老翁起口角，竟朝他扯領口、推擠連番刁難，洪翁的盧姓、陳姓友人見狀反擊，將胡痛毆打趴在地，還出腳踹頭、拿安全帽砸，但胡僅受輕傷，警方到場雙方互不提告，但仍依社維法將滋事的胡、盧、陳送辦。

近日網路流傳一段影片，網友見2名年輕男子在1樓大廳欺負1名老先生，不斷動手扯他領口，還推擠到一旁不讓離開，老翁則沒有還擊，而是一再相勸盼能放他一馬，沒多久老翁朋友一出電梯發現，立刻衝上前將年輕男打趴。

轄區台中第六分局調查，上月25日胡姓男子（26歲）和劉姓、林姓友人到寧夏路一棟KTV、養生館及酒店聚集的大樓消費，因和洪姓老翁（80歲）一起搭電梯下樓起糾紛，胡認為洪害他朋友被電梯門夾到，抵達1樓時就揪住洪翁領口不放，不顧他年邁、頻頻點頭致歉仍逼到牆角。

但沒隔多久，洪翁的朋友也下樓，一開電梯門驚覺洪被為難，二話不說衝上前狂毆胡男一頓，胡被打到抱頭在地，對方仍不放過一再出腳猛踹，甚至還拿安全帽朝他頭部砸，最後胡整個人平躺在地一動也不動。

警方獲報該大樓有人滋事，到場時胡男已經恢復清醒，但頭部有挫傷、嘴角滲血，並指控洪翁為難他，也否認自己有出手，並一再稱已經沒事了，而胡、洪雙方均不願提告，警方仍將全數人帶回釐清，並依社會秩序維護法將動手的胡、盧及陳3人送辦。

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