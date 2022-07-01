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餓到連香腸泡麵都不放過？ 無業男沒錢肚子餓闖空門偷吃
台南市永康區龍潭街住家3天前報警表示，家裡遭小偷「不但零錢5000多元，3小碗泡麵及冰箱的一小盤香腸都不翼而飛」。永康警分局員警獲報調閱監視器比對、過濾畫面訪查，昨天查獲潘姓犯嫌，依竊盜罪嫌函送法辦。
永康分局龍潭派出所警員張文誠表示，比對上百筆監視器畫面後，發現一騎腳踏車男子涉嫌，但因腳踏車無車牌可追查，案情一度陷入膠著，所幸訪查附近商家及里民，許多人都稱曾見過這名男子，但不知身分及住處。
這讓警方相信，這名竊嫌應該常在附近出沒，大大地增強將竊嫌查緝到案的信心。昨午警員張文誠與警專實習生康成瑋家戶訪查，返回派出所前特地繞往龍潭街附近，果然在案發地點不遠處，巧遇正騎著腳踏車，與監視器畫面中特徵一樣、以粗工為業的36歲的潘姓男子。
潘嫌告訴員警，因身無分文且多日沒工作收入、未正常進食，騎腳踏車於住家附近閒晃時，見案發地點紗門未關，因為肚子餓心生歹念入內行竊，除偷取零錢、泡麵連冰箱內的香腸也一併偷走吃下肚。
永康分局表示，龍潭所員警積極調閱監視器比對，細心訪查進而破獲住宅竊盜案，值得肯定；呼籲民眾如遇竊盜案件請立即報案，以免貽誤偵辦黃金時間；出門前務必確認門戶是否緊閉，避免造成財物損失。
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