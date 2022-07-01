逃逸移工躲亞灣區當黑工 移民署迷宮工地揪出6男女

移民署高雄市專勤隊日前獲報有失聯移工躲藏在苓雅區亞洲新灣區建案當黑工，循線前往查緝，專勤隊人員在堆滿建材如迷宮般的地下室搜尋，先查獲3人，另在蓄水處揪出3人，6男女及陳姓雇主被逮，有移工因日薪差1000元，同工不同酬內鬨，要求將雇主嚴辦。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊上個月28日接獲線報，指苓雅區亞洲新灣區的一處新建大樓的建築工地有外來人口從事非法工作，專勤隊人員獲報後立即派員前往查緝。

由於建物還在興建中，專勤隊人員進入工地內，發現工地擺放一堆一堆的建材、木頭、鋼筋，動線宛如迷宮，失聯移工當時見移民署人員前來查緝，躲藏在地下室的暗處，專勤人員先查獲萊姓（34歲）男子、鄭姓（20歲）及阮姓（28歲）2名女子。

眼尖的專勤隊人員隨後又發現地上有水漬，循地面水痕沿路追蹤，發現一處方形的蓄水池下方，一名身穿紫色上衣的30歲阮姓男子和譚姓（22歲）及25歲的阮姓男子站在水深至大腿處的蓄水池、緊貼著牆壁，專勤隊人員將3男揪出，拉至地面。

專勤隊人員在現場調查，查出潭姓等6男女都是越南籍逃逸移工，已合法來台工作3至5年，逃逸1至3年，由於6人中有人日薪800，有人卻領1800起內鬨，抱怨指認現場的陳姓雇主（45歲）同工不同酬，希望移民署一併嚴加查辦，陳男和6人一併被逮捕。