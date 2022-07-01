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就愛鹿角蕨 六旬翁騎腳踏車趴趴走 就為尋找下手對象

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

警方調查，蕭男涉及6起鹿角蕨竊案，還有2株鹿角蕨查無被害人資訊，提醒民眾如有發現鹿角蕨遭竊，可向第一分局東寧派出所(06)237-5433洽詢。記者邵心杰／翻攝
警方調查，蕭男涉及6起鹿角蕨竊案，還有2株鹿角蕨查無被害人資訊，提醒民眾如有發現鹿角蕨遭竊，可向第一分局東寧派出所(06)237-5433洽詢。記者邵心杰／翻攝
台南胡姓男子日前吊掛在東區育樂街店外騎樓柱子上的鹿角蕨不翼而飛，市警一分局據報後調閱監視器，發現是名腳踏車騎士所為，且行竊後在市區大街小巷到處趴趴走，增加追查的難度，警方鍥而不捨追查，昨天循線通知62歲蕭姓男子到案，起出6株鹿角蕨，其中2株無主待查。

市警一分局東寧派出所上月22日下午2時許，接獲胡男報案指稱，吊掛在東區育樂街店外騎樓柱子上的鹿角蕨不翼而飛，後經自行調閱店鋪騎樓監視器，發現是名騎乘腳踏車男子當日凌晨4時40分許，將鹿角蕨裝入自備黑色塑膠袋後離開。

東寧派出所巡佐胡瑞宏、警員鄭丁維、黃啟哲、陳建宏等人據報後到場現勘，發現竊賊偷走鹿角蕨後，又騎腳踏車不斷穿梭東、中西及北區大街小巷，增加了追查行蹤的難度。經員警鍥而不捨的布線追緝，終於確認嫌犯住居所，昨天下午循線通知他到案說明，並在居所外起獲6株鹿角蕨。

蕭男喜好種植各類花草植栽，近期對鹿角蕨深感興趣，他利用凌晨時段騎腳踏車繞行市區大街小巷，如有發現中意的鹿角蕨，隨即下手竊取並帶回住所，據調查，他涉及6起鹿角蕨竊案，還有2株鹿角蕨查無被害人資訊，警方依竊盜罪嫌函送法辦外，提醒民眾如有發現鹿角蕨遭竊，可向第一分局東寧派出所(06)237-5433洽詢。

屋主自行調閱店鋪騎樓監視器，發現蕭姓男子騎乘腳踏車案發當日凌晨4時40分許，將鹿角蕨裝入自備黑色塑膠袋後離開。記者邵心杰／翻攝
屋主自行調閱店鋪騎樓監視器，發現蕭姓男子騎乘腳踏車案發當日凌晨4時40分許，將鹿角蕨裝入自備黑色塑膠袋後離開。記者邵心杰／翻攝

腳踏車 監視器 東區

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