白牌車司機洗劫酒醉民眾 與同夥竊娃娃機被逮法辦

陳姓白牌計程車司機日前洗劫酒醉民眾，警方循線發現車內有夾娃娃機台鑰匙及公仔，查出陳男夥同謝姓男子隨機偷夾娃娃機台，2人遭逮稱公仔及現金要捐育兒院。警詢後法辦。

台北市警察局刑事大隊今天召開記者會，偵一隊長曾文勇說，日前獲報有民眾前往中山區飲酒後，酒醉路倒遭洗劫，經查以33歲陳姓男子涉重嫌，組專案小組調查。

警方查出，陳姓男子為白牌計程車司機，日前見有民眾酒醉倒臥路旁趁機洗劫後逃逸，掌握線索後，循線調查，掌握陳男駕駛車輛，前往查緝，並在車內發現10多把夾娃娃機台鑰匙及多個公仔。

警方說，陳姓男子涉嫌多起夾娃娃機台竊案，並查出27歲謝姓男子協助犯案，謝男先偷車牌懸掛在陳男駕駛車輛，2人再赴桃園、苗栗、新竹等處，行竊無人看管的夾娃娃機台，專偷零錢及高價公仔，被害店家多集中在桃園地區。

警方掌握線索，循線逮捕陳姓男子等2人到案，搜出10多個公仔，初估不法獲利約新台幣10餘萬元，陳男等2人遭逮後稱，現金及公仔是要送到育兒院。

警詢後依竊盜罪嫌把陳姓男子等2人移送桃園地檢署偵辦。警方呼籲，娃娃機台等無人商店應加強防盜措施，包含裝監視器、強化鎖頭，不要把獎勵物品放置機台外，以免引宵小覬覦。