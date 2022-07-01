又是死角釀禍 桃園7旬婦遭大卡車輾過爆頭慘死

49歲的邱姓男子昨天傍晚開大卡車行經桃園市大園區三民路二段時，不慎擦撞同向75歲陳姓婦人的機車，後輪輾過陳婦頭部，導致對方頭顱破裂，當場慘死。警方到場處理事故，陳男酒測值為0，初步研判是大客車視線死角釀成意外，警詢後，今依過失致死罪移送桃園地檢署偵辦。

警方初步調查，陳婦的機車原本行駛在邱男的大卡車前，但隨著車速差異，漸漸被大卡車趕上，正當2車併行時，道路又因為路旁施工縮減路幅，結果邱男因陳婦轎車處於車頭右側死角未發現，陳婦也閃避不及，導致意外發生。

事發後，陳婦頭顱破裂，當場慘死，而邱男感覺到車子壓到東西後也停車查看，對於事故深感錯愕，頻頻向警方解釋自己真的沒看到陳婦機車。

大園警方表示，大型車輛視線死角多，行車上路，應與大型車輛保持適當距離，以策安全。