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台61線北向通霄出口匝道 大卡車撞工程車1死1命危
苗栗縣通霄鎮台61線西濱北上通霄匝道出口，今天上午10點左右，1輛工程車剛停下準備測試新鋪路面平穩測量，突遭後方1輛大卡車追撞，車內外2工人躲避不及遭撞擊，傷重送醫1死1命危。
警方現場初步調查，今天上午公路總局苗栗段年度AC零星修補廠商進行試驗交通維護，1輛工程車剛停下，駕駛坐在車上，2名工人下車，1名工人走到車後方要拿交通安全錐擺放時，後方1輛大貨車突然未減速直接撞上，造成車後工人及駕駛被撞。
躲過一劫的另名工人嚇得趕緊報案，救護人員趕抵現場發現2名工人因傷勢嚴重已無生命跡象，經送醫急救，車尾放安全錐的李姓工人，確定死亡；王姓駕駛還在急救中。
對於肇事原因，肇禍楊姓駕駛前後說詞反覆，先是說打瞌睡未注意，後來又說是撿打火機沒注意前車狀況。他說，今天一早到南部下貨空車沿西濱公路北返要回桃園，因後龍觀海大橋拆除作業全線封閉，才準備從通霄下匝道銜接國3，結果卻釀禍。
目前警方採證人員現場勘驗中，同時請廠商聯絡死者家屬前來認屍，確切肇事原因仍在調查中。
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