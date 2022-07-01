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專門行竊高單價公仔 嫌被逮：我是現代廖添丁

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市刑大接獲報案，多家夾娃娃店失竊高價公仔，調查後逮捕33歲陳姓白牌車司機及27歲的謝姓男子，兩人落網後，竟表示行竊娃娃機的零錢與公仔，都捐給育幼院的小朋友，謝嫌還自稱是「現在廖添丁」，警方對此辯解相當無言，依竊盜罪嫌移送法辦。

去年底一名酒客在中山區醉倒路邊，陳姓司機發現後找來黃姓友人乾洗，偷走5千元現金，陳嫌發現酒客身上的大同區客運轉運站的置物櫃鑰匙，前往查看發現是酒客衣物，也全部偷走。

警方追查陳嫌行蹤，發現在今年清明連假期間，陳嫌找來謝姓友人，在苗栗偷車牌掛在白牌車上，一路北上新竹、桃園以及雙北市，由於陳嫌自己就有經營娃娃機台，因此有部分機台的萬能鑰匙，他專門行竊高價公仔及零錢，遇到不同型號的娃娃機台，就以開鎖工具強力破壞行竊。

陳嫌等人行竊10餘娃娃機台，偷走10餘公仔，包括七龍珠布羅利GK、航海王魯夫GK等，其中布羅利GK市價高達2萬多元，被害人損失達10多萬元。

警方先在4月間逮捕參與乾洗的黃姓共犯，再逮陳姓白牌車司機以及謝姓男子，並起獲開鎖工具以及萬能鑰匙。

證物。記者廖炳棋／翻攝
證物。記者廖炳棋／翻攝
33歲陳姓白牌車司機及27歲的謝姓男子，行竊多家夾娃娃店高價公仔，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝
33歲陳姓白牌車司機及27歲的謝姓男子，行竊多家夾娃娃店高價公仔，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝
33歲陳姓白牌車司機及27歲的謝姓男子，行竊多家夾娃娃店高價公仔，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝
33歲陳姓白牌車司機及27歲的謝姓男子，行竊多家夾娃娃店高價公仔，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝
33歲陳姓白牌車司機及27歲的謝姓男子，行竊多家夾娃娃店高價公仔，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝
33歲陳姓白牌車司機及27歲的謝姓男子，行竊多家夾娃娃店高價公仔，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝
33歲陳姓白牌車司機及27歲的謝姓男子，行竊多家夾娃娃店高價公仔，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝
33歲陳姓白牌車司機及27歲的謝姓男子，行竊多家夾娃娃店高價公仔，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝
33歲陳姓白牌車司機及27歲的謝姓男子，行竊多家夾娃娃店高價公仔，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝
33歲陳姓白牌車司機及27歲的謝姓男子，行竊多家夾娃娃店高價公仔，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝
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33歲陳姓白牌車司機及27歲的謝姓男子，行竊多家夾娃娃店高價公仔，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝
33歲陳姓白牌車司機及27歲的謝姓男子，行竊多家夾娃娃店高價公仔，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝
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33歲陳姓白牌車司機及27歲的謝姓男子，行竊多家夾娃娃店高價公仔，遭台北市刑大逮捕。記者廖炳棋／翻攝
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娃娃機 北市 桃園

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