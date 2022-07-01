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網徵演藝練習生騙私密影像 警籲暑假打工應謹慎

中央社／ 台北1日電

台北市警察局今天表示，學生暑假會透過網路找打工，發現歹徒假冒公司等應徵演藝練習生或內衣模特兒，引誘未成年拍私密影像，再透過色情網站散布，呼籲學子及家長小心謹慎。

台北市婦幼警察隊發布新聞資料指出，近期處理兒少案件發現，有歹徒假冒公司或攝影業透過網路或社群平台徵求模特兒及演藝練習生等，打工學生未查證，加入社群通訊軟體後，會被引誘拍攝私密影像進行散布。

警方說，日前在網路巡邏查獲某色情網站張貼國中少女裸照，追查來源發現，其中一名被害人是從網路發現應徵內衣模特兒廣告，依網站指示加入對方提供LINE私下聯繫。

被害人被要求先傳個人照，對方再以付高薪、需海選決定錄取、寄送內衣樣品等為由，要求傳裸照，被害人因遲未收到內衣樣品，才發現遭騙，裸照已遭散布在色情網站。

警方指出，另一名被害國中生也是上網應徵內衣模特兒，並遇同樣手法遭騙裸照，被害人雖事後有收到內衣樣品，幸因被害人母親發現房內有多件裸露衣物，察覺有異，報警處理。

警方分析，歹徒透過應徵打工騙裸照慣用手法，會以高薪為誘因，期間稱先以通訊軟體聯繫、傳個資及照片等進行誘騙，且會以女性照片為帳號頭像，因未成年常隱瞞家長私下求職，驚覺遭騙時，往往不敢聲張，歹徒會藉此威脅、恐嚇，騙取更多私密影像。

警方提醒，打工求職陷阱多，應多方查證業者正當性，若加入不熟悉網路社團及群組，不要接受對方要求傳送個人資料及裸露照片，遇類似情況，應立即報警協助下架及移除影像。

裸照 模特兒 打工

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