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影／驚險！女學生過馬路亂衝險遭遊覽車撞上 網：簡直鬼遮眼
日前一名女學生準備過馬路時，突然無預警衝出，此時剛好一輛遊覽車正要通過，所幸司機緊急煞車，才避免意外發生。影片上傳網路後，網友看傻眼說「簡直像被鬼遮眼」。
畫面中可以看到，兩名學生站路旁一邊聊天一邊準備過馬路，其中一名女學生突然衝出要通過馬路，此時剛好一輛遊覽車要通過路口，女學生無預警衝出，嚇得司機緊急煞車，差一點點就要撞上，所幸成功閃過，沒有發生意外。
網友看了紛紛留言，「司機差一點多一條過失」、「簡直像被鬼遮眼」、「現在小孩腦袋都裝什麼啊」、「這回命大撿回一條命」。
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