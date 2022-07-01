鹿港火警13歲國中生命喪火窟 最後通話是打給父親求救

彰化縣長王惠美與鹿港鎮長許志宏今天到黃家慰問。圖／讀者提供 彰化縣鹿港鎮菜園路昨天傍晚發生住宅火警，13歲黃姓國中生被困在浴室裡逃生不及，命喪火窟，黃家是在地有口皆碑的水電行，黃父是布袋戲偶迷，家中三樓蒐藏了上百尊的布袋戲偶，宛如小型博物館，昨天火災毀損範圍集中在二樓，僅少數幾尊受損。

彰化縣長王惠美與鹿港鎮長許志宏今天上午到黃家慰問，黃姓少年的父親指出，火警發生當時他人不在家，兒子打電話給他說失火了，被困在浴室裡，他返家後想從一樓上去救人卻上不去，從陽台上上去因濃煙大，被消防人員先引導下來，隨後再打電話已沒有回音。

少年的阿公哽咽說，事發當時孫子聽到外面逼逼啵啵的聲音不敢出來，「小孩很乖，實在很不捨」，他也指出，二樓有隔間，有保麗龍、隔音棉和木板建材，還有鋼琴、大堤琴、小提琴等，懷疑是二樓冰箱的延長線釀禍。

鹿港鎮民黃家從事水電材料業，黃姓少年的父親因從小喜歡看布袋戲的，收集了很多布袋戲偶，大大小小有2百多個，包括精緻華麗的偶頭、戲服、冠帽琳瑯滿目，不僅有台灣師傅製作的戲偶，還擁有從中國北京跨海來台的作品。

許志宏也喜歡戲偶，自己收藏20幾個，2年前曾特地到黃家參觀，自認比起黃家的收藏自己是小巫見大巫，許志宏沒想到再度到黃家居然是因逢家庭變故。