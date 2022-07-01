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影／砂石車擋道影響施工 男子移車未注意竟輾斃父親
新北市板橋區縣民大道今天凌晨封路進行地下管線施工，一輛砂石車擋道，現場義交找劉姓男子移動砂石車時，不慎輾斃自已父親，讓劉男悲痛萬分。凌晨這起死亡案發生地點在施工封閉中的道路，警方先以工安意外處理，並報請新北交通大隊釐清是否為屬交通事故，今天依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市板橋區縣民大道一段與重慶路口，今天凌晨封路進行道路柏油鋪設，施工人員當時將縣民大道北上車道封閉，並由義交陳姓男子（52歲）協助調撥路過車輛改道至南下車道。
今天凌晨2時許，工人在封閉路段施工時，因劉男（55歲）所駕駛載運瀝青的砂石車擋道，義交陳男找不到劉男移車，正好也是開砂石車的劉男兒子（23歲）
在場，陳男便請劉男兒子移車。
豈料，砂石車啟動移開後，陳男發現原砂石車駕駛劉男竟在車底下，遭砂石車右後輪壓過左胸，當場無生命跡象，緊急送往亞東醫院急救，今天凌晨3時30分經醫院宣告傷重不治。
肇事的劉男得知自已開車壓死父親，難過大哭悲痛不已，但死者為何人會車砂石車底下，有待進一步調查釐清。由於這起死亡案發生地點在施工封閉中的道路，警方先以工安意外處理，並報請新北交通大隊釐清是否為屬交通事故，板橋警方今天依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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