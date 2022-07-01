高雄砂石車轉彎疑視線死角 女騎士捲輪下無生命跡象

高雄市鳳山區今天上午發生一起車禍意外，一輛由陳姓男子駕駛的砂石車行經南華路右轉彎時，疑視線死角，擦撞直行的43歲黃姓女機車騎士，黃女摔倒後被捲入輪下，當場無生命跡象，緊急送醫搶救，警方到場，陳男並未酒駕，詳細車禍肇責由警方調查中。

警方指出，該起車禍發生在今天上午7時許，正值上班尖峰時間，當時陳姓男子（53歲）駕駛砂石車行經鳳山區南華路欲右轉西向東方向，與直行的黃姓女機車騎士發生擦撞。

黃女當場因重心不穩，連人帶車偏移摔倒，被捲入車輪下輾壓，倒地不起，警方和救護人員到場，發現黃女已無生命跡象，緊急送醫搶救。