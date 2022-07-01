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八旬翁基隆憶當年當兵昏躺國道 警救下發現血糖低迷路

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

來自台中的87歲羅姓老翁，搭火車到基隆回憶當年在基隆當兵情景，沒想到時隔太久人事已非，道路也都不一樣。昨天凌晨他疑因血糖太低，加上迷路餓昏，倒在國道一號基隆端引道上，開車上高速公路民眾看到趕緊報警。員警將他救下並送到火車站回台中。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所警員張楷濠，昨天凌晨3時接獲報案，稱有人倒臥在高速公路上，警方火速到現場查看，果真看到有一名老翁倒臥在國道一號基隆端引道上，一動也不動。員警趕緊先攔住後方的車避免靠近發現危險，再上前查看。

員警叫醒老翁發現還有意識，身上並未受傷，詢問老翁為何會倒臥在這裡？羅姓老翁說，他年輕時在基隆當兵想來看看基隆，不料人事已非，基隆已不是他記憶中的樣子，所以迷了路，再加上身上錢帶不夠，已經一日沒進食，所以昏倒在高速公路上。

忠二路派出所長張畯盛說，張員將老翁帶返所後自掏腰包買了飯與飲料趕緊讓老翁補充元氣，利用警政系統得知老翁已無親屬並獨居台中；老翁向警察說，只要送他到車站他就能自行返家，警方確認老翁意識恢復後替他申請川資（搭車的費用），讓他能購買返回台中的火車票順利返家。

第一分局提醒民眾，如身處外地身上沒有足夠現金能購買車票的話，經警方調查屬實、確認身分後皆能向各派出所提出申請川資的協助。民眾如遇突發狀況可撥打110專線，警方將會到場協助。

迷路餓昏八旬翁躺國道，基隆警救下送車站搭火車回台中。記者游明煌／翻攝
迷路餓昏八旬翁躺國道，基隆警救下送車站搭火車回台中。記者游明煌／翻攝
迷路餓昏八旬翁躺國道，基隆警救下送車站搭火車回台中。記者游明煌／翻攝
迷路餓昏八旬翁躺國道，基隆警救下送車站搭火車回台中。記者游明煌／翻攝
迷路餓昏八旬翁躺國道，基隆警救下送車站搭火車回台中。記者游明煌／翻攝
迷路餓昏八旬翁躺國道，基隆警救下送車站搭火車回台中。記者游明煌／翻攝
迷路餓昏八旬翁躺國道，基隆警救下送車站搭火車回台中。記者游明煌／翻攝
迷路餓昏八旬翁躺國道，基隆警救下送車站搭火車回台中。記者游明煌／翻攝

基隆 高速公路

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