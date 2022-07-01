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南橫公路大落石擊中車輛 副駕乘客輕傷無大礙

中央社／ 高雄1日電

吳姓夫妻駕車前往東部遊玩，返程經過南橫公路時，車輛突遭約籃球大落石擊中前擋風玻璃造成碎裂，副駕駛座妻子也遭波及，右手、右腳受傷，所幸夫妻倆經自行就醫無大礙。

高雄市政府警察局六龜分局今天上午發布訊息指出，60歲吳男日前駕車與妻子59歲陳姓女子前往東部旅遊，回程從南橫公路準備返回屏東，行經天池時瞬間傳來砰然巨響，一顆堪比籃球大落石砸到車前擋風玻璃，玻璃瞬間變成蜘蛛網狀碎裂。

警方指出，當時坐在副駕駛座的陳女也因遭落石擊中，右手、右腳受傷，其中以腳部傷勢較為嚴重，所幸夫妻倆經開車前往距離最近的派出所求助並自行就醫，陳女無生命危險，受損車輛則由救援車輛拖吊下山。

六龜分局長陳膺方表示，山區道路隨時有危險發生，且近期汛期來臨時有午後雷陣雨，視線不佳，呼籲用路人盡量避免上山，行經彎道、易有落石路段及路幅狹窄處勿停車，應快速通過，確保行車安全。

落石 南橫

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