85歲捏麵藝師鄭添利走失 流浪逾1日平安尋獲

捏麵示意圖。圖／聯合報系資料照片 疑輕微失智迷路的85歲捏麵藝師鄭添利，經過1天多在街頭走失後，6月30日晚上被好心民眾尋獲，並通知領回。家屬說，鄭添利意識清醒、身體健康，但就是找不到回家的路。

擁有一甲子捏麵人技藝的鄭添利，今年85歲，他常騎著古董腳踏車，穿梭在大街小巷或廟口，以麵粉加糯米粉捏出12生肖及卡通圖案、或歷史人物的麵人。

鄭添利的兒子鄭春昇，今天凌晨接受中央社記者電訪表示，父親於6月29日上午從板橋區懷仁街的住家出門後，疑似失智走失，且身上沒有電話，因此焦急的在臉書社群貼文、也請媒體、警方協尋，萬一發現父親蹤影務必留住老人家。

鄭春昇說，海山警分局埔墘派出所的員警相當熱心，載著他沿著板橋中山路、環河路以及可能的中和區、永和區路線尋找。30日晚間傳來好消息，有熱心民眾透過媒體報導，在距離住家4公里遠的中和區連城路，尋獲鄭添利並通知警方與家屬。

鄭春昇說，父親身體健康、意識清醒，只是忘記回家的路；問他一天半來如何在外過夜，老人家也說不清楚。但平安歸來就是好事，感謝熱心民眾及員警的幫忙，埔墘派出所警員還協助將古董腳踏車運回住家。