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機車違規闖入台鐵區間車路線 騎士遭撞飛當場慘死
新竹縣竹中火車站附近，30日晚間發生一起火車撞機車事故，一名男子騎乘機車行經該路段，不明原因遭台鐵1841車次撞上，機車遭強烈撞擊，零件噴飛、車體支離破碎，騎士則當場躺於軌道邊坡處，已無生命跡象。
晚間9時20分，台鐵內灣支線竹起7K＋700M處，發生一起區間車撞上民眾案件，該輛1841次區間車撞倒一名男姓機車騎士，司機員下車查看時，該名男子已無無生命跡象，消防員獲報前往，判定明顯死亡。目前死者身分不明，待查詢機車資訊後再通知家屬指認身分，死者遺體暫移至竹東殯葬館安置。這起鐵路交通事故意外，造成上員與竹中站之間，自晚間9時36分起路線中斷，南下及北上列車均有延誤。
台鐵局說明，內灣線30日晚間9時36分，內灣開往新竹1841次，於上員站至竹中站間因一位機車騎士違規侵入路線，遭1841次列車擦撞而發生死傷事故，已通知鐵路警察及119救護處理；車上11位旅客已引導步行至竹中站轉乘其他列車。
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