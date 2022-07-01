機車違規闖入台鐵區間車路線 騎士遭撞飛當場慘死

新竹縣竹中火車站附近，30日晚間發生一起火車撞機車事故，一名男子騎乘機車行經該路段，不明原因遭台鐵1841車次撞上，機車遭強烈撞擊，零件噴飛、車體支離破碎，騎士則當場躺於軌道邊坡處，已無生命跡象。

晚間9時20分，台鐵內灣支線竹起7K＋700M處，發生一起區間車撞上民眾案件，該輛1841次區間車撞倒一名男姓機車騎士，司機員下車查看時，該名男子已無無生命跡象，消防員獲報前往，判定明顯死亡。目前死者身分不明，待查詢機車資訊後再通知家屬指認身分，死者遺體暫移至竹東殯葬館安置。這起鐵路交通事故意外，造成上員與竹中站之間，自晚間9時36分起路線中斷，南下及北上列車均有延誤。