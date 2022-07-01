影／署長交接無空窗 新北警大陣仗淨化暑期治安

警政署長昨天交接又逢暑期，為維護良好治安環境，淨化青少年成長環境，新北市警方昨天深夜動員740名警力，針對轄內240處特定營業場所執行威力掃蕩臨檢，要求各大營業場所應強化自主管理觀念，發現消費民眾有引發糾紛、鬥毆，須即時報警處理，業者若無法自行約制，放任事態擴大，將提報市府公安聯合稽查小組加強稽查，由各事業主管機關從嚴審查、依法裁罰。

板橋警分局昨晚11時動員轄下派出所、偵查隊，與警察局支援市刑大警犬隊、保大霹靂小組、交通大隊近百名警力，荷槍實彈到連鎖KTV內執行威力掃蕩臨檢，同時針對轄區重要聯外道路、交通要道及聯外橋樑，採「閉鎖式」路檢方式執行區域聯防擴檢，以對外封鎖、對內掃蕩臨檢勤務方式，有效淨化轄區治安環境及遏止街頭暴力聚眾滋事。

新北市新莊區25日發生為2萬元債務，8名惡煞闖入火鍋店當眾砍人，警方12小時內迅速逮人，經檢察官聲請羈押獲准；昨天板橋區再傳出幫派堂主為10萬元債務，涉嫌教唆小弟砸當鋪，引爆雙方槍戰，警方也在11小時內快速將涉案19人全數逮捕，依法送辦。

「深感抱歉！深覺自責！」新北市警局長黃宗仁針對此2起案件造成社會恐慌，在臉書發文表示，「新北警絕對不容許任何歹徒違法犯紀，囂張危害市民安全，新北警方會繼續努力，不容許非法氣燄囂張。」

黃宗仁指出，新北如有發生街頭暴力案件，要求員警以六字訣竅「快、鳴、集、一、制、逮」，迅速控制現場、壓制違法分子囂張氣燄，不容挑釁公權力，他強調，新北只有強悍的警察，膽敢來鬧事就別想輕易逃，展現新北警方保護市民，展現維護治安的決心。