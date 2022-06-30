花蓮新城警副所長昏倒備勤室 緊急送醫裝葉克膜搶救
53歲的花蓮新城警分局新城派出所副所長陳瑞欽，今天傍晚休息時間，被同事發現倒在所內備勤室木椅上，一動也不動，經消防人員緊急送醫，狀況仍危急，裝上葉克膜搶救中。曾與他共事的同事說，陳瑞欽有跑步習慣，生活作習很好，突倒昏倒讓人訝異，都期盼他能趕快醒過來。
陳瑞欽是吉安鄉人，在新城警分局服務多年，曾任崇德所副所長，目前是新城派出所副所長。他有運動習慣，平常值勤前的休息時間，會到分局附近的秀林國中操場跑步，原本今晚8時要值勤，他下午提早到派出所，準備先運動再上班。
據了解，今天傍晚5時，新城派出所同事進入備勤室，發現陳瑞欽斜躺在木頭椅上，覺得不對勁，叫來另一名同事，兩人搖晃、呼喊陳瑞欽，都沒有反應，立即為陳做心肺復甦術，同時通報消防隊員送醫，先送到國軍花蓮總醫院，因病況危急，再轉送花蓮慈濟醫院搶救，目前已裝上葉克膜，還在搶救。
與他曾共事的同事說，陳瑞欽和同事相處融洽，也有運動習慣，身體看起來不錯，竟昏倒在所內，大家都非常訝異，同事為他集氣祝福，盼能度過難關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言