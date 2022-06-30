花蓮新城警副所長昏倒備勤室 緊急送醫裝葉克膜搶救

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

53歲的花蓮新城警分局新城派出所副所長陳瑞欽，今天傍晚休息時間，被同事發現倒在所內備勤室木椅上，一動也不動，經消防人員緊急送醫，狀況仍危急，裝上葉克膜搶救中。曾與他共事的同事說，陳瑞欽有跑步習慣，生活作習很好，突倒昏倒讓人訝異，都期盼他能趕快醒過來。

陳瑞欽是吉安鄉人，在新城警分局服務多年，曾任崇德所副所長，目前是新城派出所副所長。他有運動習慣，平常值勤前的休息時間，會到分局附近的秀林國中操場跑步，原本今晚8時要值勤，他下午提早到派出所，準備先運動再上班。

據了解，今天傍晚5時，新城派出所同事進入備勤室，發現陳瑞欽斜躺在木頭椅上，覺得不對勁，叫來另一名同事，兩人搖晃、呼喊陳瑞欽，都沒有反應，立即為陳做心肺復甦術，同時通報消防隊員送醫，先送到國軍花蓮總醫院，因病況危急，再轉送花蓮慈濟醫院搶救，目前已裝上葉克膜，還在搶救。

與他曾共事的同事說，陳瑞欽和同事相處融洽，也有運動習慣，身體看起來不錯，竟昏倒在所內，大家都非常訝異，同事為他集氣祝福，盼能度過難關。

新城派出所就位在花蓮新城警分局內，副所長陳瑞欽今天被同事發現倒臥所內的備勤室。圖／擷取自GOOGLE MAP街景圖
新城派出所就位在花蓮新城警分局內，副所長陳瑞欽今天被同事發現倒臥所內的備勤室。圖／擷取自GOOGLE MAP街景圖

花蓮

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