嘉市蘭潭水庫1天2起溺斃案 8旬翁、34歲女身亡
嘉義市蘭潭水庫今天發生2起溺斃案件，死者分別是34歲女子及8旬老翁，死因由警方調查釐清。嘉義市消防局將加強巡邏蘭潭水庫，防範溺水意外。
檢警表示，1名男子凌晨4時15分報案，指吳姓女友獨自前往蘭潭風景區後，一直聯繫不到。警方據報後，前往尋找，在水庫岸邊發現吳女的衣物、口罩及鞋子，立即通報消防局協尋。
經消防人員著潛水衣下水打撈，清晨5時40分將落水的吳女打撈上岸，她已明顯死亡，未送醫。
警方指出，蘭潭水庫下午4時許又發生一起溺水事件，1名8旬老翁的家屬在蘭潭水庫三信亭旁發現老翁的機車，擔心老翁發生意外，通報警方、消防人員到場搜救，經潛水人員下水打撈，將落水的老翁打撈上岸，但已明顯死亡。
嘉義市消防局指出，蘭潭水庫去年發生6起溺斃案，今年截至今天為止已發生7起溺斃案，將加強巡邏蘭潭水庫，防範溺水意外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言