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等愛心餐不滿紙箱占位排隊 街友推倒8旬婦遭法辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市一處教會平時提供餐點給街友果腹，昨卻有街友因排隊問題爆發肢體衝突，1名女子被推倒在地，頭部受擦挫傷，幸無大礙，警方介入後依社會秩序維護法裁罰涉案男子，呼籲民眾遇有糾紛應理性溝通解決。

據悉，位於台北市中山區華陰街上的基督教會，鄰近街友密集的台北車站，時常提供愛心餐點給無業、無法自力更生的街友果腹，街友須排隊取餐；昨天下午5時許，52歲鄭姓男子不滿86歲黃姓女子以紙箱占位排隊，徒手推倒黃女，導致黃女頭部撞傷，2人肢體衝突引起民眾報警處理。

轄區警方獲報派員到場，協助黃女送醫治療，幸無大礙，黃女事後不提告，鄭男則坦承犯行，稱見黃女以物品占位排隊，出言勸說卻換來黃女碎念回應，一氣之下便出手推擠黃女，警詢後依社會秩序維護法裁罰鄭男。警方呼籲，民眾遇有糾紛應冷靜溝通，切勿循暴力方式解決，若有不法，警方定將究辦，絕不寬貸。

鄭男將黃女推倒在地。記者李隆揆／翻攝
鄭男將黃女推倒在地。記者李隆揆／翻攝

街友 北市 台北車站

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