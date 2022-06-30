鹿港住宅火警 國中生受困來不及逃生送醫宣告不治

彰化縣鹿港鎮菜園路今天傍晚發生住宅火警，13歲黃姓國中生今天放學回家，不料發生火警受困在二樓廁所，被消防人員救出時已無呼吸心跳，全身燒燙傷嚴重，送鹿港基督教醫院搶救直到6點半左右，家屬放棄急救，宣告死亡。

該處四樓透天厝也是水電行，住著黃姓人家三代一家八口，送醫傷重死亡的黃姓少年讀國一，黃姓少年與祖父母、父母、叔叔及妹妹（小四）、弟弟（小一）同住。

消防人員抵達時濃煙從二樓竄出，鄰居指出，當時男童的媽媽與念小四的妹妹因上班與上課不在家，13歲大兒子與念小一的弟弟在二樓，弟弟突然跑下來跟阿嬤與叔叔說二樓起火，當時大兒子剛好在廁所疑似受困，阿嬤在樓下叫人已無回應，父親得知想從陽台救人，消防人員抵達引導他先下樓，大兒子卻來不及救出。