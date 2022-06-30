聽新聞
test
0:00 / 0:00
鹿港住宅火警 國中生受困來不及逃生送醫宣告不治
彰化縣鹿港鎮菜園路今天傍晚發生住宅火警，13歲黃姓國中生今天放學回家，不料發生火警受困在二樓廁所，被消防人員救出時已無呼吸心跳，全身燒燙傷嚴重，送鹿港基督教醫院搶救直到6點半左右，家屬放棄急救，宣告死亡。
該處四樓透天厝也是水電行，住著黃姓人家三代一家八口，送醫傷重死亡的黃姓少年讀國一，黃姓少年與祖父母、父母、叔叔及妹妹（小四）、弟弟（小一）同住。
消防人員抵達時濃煙從二樓竄出，鄰居指出，當時男童的媽媽與念小四的妹妹因上班與上課不在家，13歲大兒子與念小一的弟弟在二樓，弟弟突然跑下來跟阿嬤與叔叔說二樓起火，當時大兒子剛好在廁所疑似受困，阿嬤在樓下叫人已無回應，父親得知想從陽台救人，消防人員抵達引導他先下樓，大兒子卻來不及救出。
鄰居說，該住宅二樓也有存放材料，起火原因可能是電線走火，但消防局強調仍需調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言