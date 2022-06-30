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鹿港住宅火警 13歲男孩受困二樓廁所救出無生命跡象
彰化縣鹿港鎮菜園路今天傍晚近5點發生一起住宅火警，彰化消防局出動大批人員車輛救援，共救出2人，其中一名13歲男孩受困，被救出時已失去呼吸心跳，救護人員緊急將他送往鹿港基督教醫院搶救中。
居民指出，菜園路一處民宅發生火警，煙霧從二樓竄出，住戶有人逃出。消防局出動各式消防車輛13輛、救護車3輛、消防人員30人前往搶救，下午5時48分火勢控制滅，2人受困屋內被救出，47歲男屋主被救出時沒有明顯外傷，但其中一名13歲男子受困在二樓廁所，被救出時沒有生命跡象。
消防人員指出，這處4樓透天建築火警，從陽台佈線及一樓進入，二樓因有隔間及易燃雜物造成搶救困難，最後發現一名國中生倒臥地面，詳細起火原因仍待調查。
鹿基指出，傷者送到醫院時沒有生命徵象，全身燒燙傷，至少有3、40%，家屬指出，4點多接到電話說二樓火燒屋，回到家後將人救出已全身燒燙傷。
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